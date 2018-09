Vasto incendio di sterpaglie divampa nel Pescarese

Paura ieri pomeriggio a Catignano, in contrada Micarone, per un vasto incendio di sterpaglie che è divampato in una zona a ridosso di un canalone, rischiando di interessare un'intera area boschiva. Si è reso necessario anche l'intervento di un mezzo aereo che ha operato in supporto alle squadre di terra.

Sul posto i vigili del fuoco di Pescara, che hanno dovuto lavorare molte ore per domare le fiamme, nonchè i Forestali e i Carabinieri di Penne. Questi ultimi indagano per capire se il rogo possa essere o no di origini dolose.