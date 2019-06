Incendio nella notte allo stabilimento balneare Salus, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Paura questa notte allo stabilimento balneare Salus, dove si è improvvisamente sviluppato un incendio.

Una squadra dei vigili del fuoco di Pescara, infatti, è dovuta intervenire sul posto per una combustione alla pannellatura di rivestimento della struttura.

La squadra è uscita alle 3.18 ed è rientrata in caserma un paio di ore dopo, per la precisione alle 5.30, dopo aver domato completamente le fiamme. Non si è registrato alcun ferito.

Ancora da definire la natura del rogo.