Incendio divampa alla Polgai di Pescara, nessun ferito

Il rogo è avvenuto ieri pomeriggio in un locale all'interno della scuola della Polizia di Stato di via Salara Vecchia. Il pronto intervento dei vigili del fuoco è servito per limitare i danni ed evitare che le fiamme si propagassero. Non ci sono stati fortunatamente feriti