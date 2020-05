Paura a Pescara, fiamme nella pineta di Santa Filomena: sul posto i vigili del fuoco - FOTO - VIDEO

Paura nel tardo pomeriggio di oggi al confine fra Pescara e Montesilvano, dove un incendio è scoppiato in un'area all'interno della pineta di Santa Filomena. Una colonna di fumo nero si è alzata per decine di metri richiamando l'attenzione degli automobilisti in transito lungo la riviera nord e dei cittadini della zona. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara. Dalle prime informazioni il rogo sarebbe già sotto controllo e sarebbe partito all'interno di un'area recintata

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

