Incendio a Pescara, la ricostruzione di quanto successo [FOTO]

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 gennaio, nella zona di Pescara Colli a causa di un incendio.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, le fiamme si sono propagate all'esterno di due abitazioni in via Colli Innamorati poco prima delle ore 18.

A generare il rogo, secondo il racconto di uno dei testimoni, sarebbe stata la brace rimossa da un camino.

Uno dei residenti avrebbe infatti svuotato il camino togliendo la cenere, all'apparenza orami spenta, per riporla in un secchio di plastica portato in un'area esterna alla casa. Ma la brace che era sotto alla cenere nel giro di pochi minuti ha provocato una combustione con conseguente propagazione delle fiamme che hanno bruciato prima della legna che era nelle vicinanze e poi una bombola del gas.

Proprio la bombola del gas ha destato da un lato preoccupazione e dall'altro ha alimentato le fiamme che sono arrivate fino al primo piano delle due abitazioni coinvolte, quella del residente che ha portato la cenere fuori e quella adiacente. Tutti e due sono state evacuate per sicurezza e per il fumo che ha invaso i locali.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate 2 squadre dei vigili del fuoco più una in appoggio. L'intervento tempestivo ha evitato che le fiamme provocassero danni ben peggiori. Chiuso un tratto di strada Colle Innamorati per circa un'ora e mezza con la polizia municipale che si è occupata di regolare il traffico.