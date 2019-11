Incendio in un palazzo, paura a Porta Nuova: intervengono i vigili del fuoco

Paura oggi pomeriggio a Porta Nuova per un incendio che è improvvisamente divampato all'ultimo piano di un palazzo in via Giuseppangelo Fonzi, al civico 32. La strada è una traversa di via Chiarini che si incrocia andando verso via D'Avalos, in zona stadio.

Sul posto, per domare le fiamme, si sono portati i vigili del fuoco della caserma di viale Pindaro. Dalle prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato all'esterno dell'appartamento, per la precisione sul terrazzo. Ancora da verificare le cause.

Una persona è rimasta intossicata dal fumo ed è stata portata al pronto soccorso dai sanitari del 118 di Pescara, giunti in loco insieme ai pompieri.