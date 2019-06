Incendio a Nocciano, paura per un camion divorato dalle fiamme

Paura questa mattina, martedì 4 giugno, nel centro storico di Nocciano in provincia di Pescara per un incendio che è divampato in strada a poca distanza dal Municipio.

A prendere fuoco è stato un camion dei rifiuti che è stato avvolto e divorato dalle fiamme.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno, che hanno rapidamente domato il rogo che ha provocato un'alta e densa colonna di fumo nero che è stata visibile a diversi chilometri di distanza.

Della situazione si è anche interessato il sindaco del paese, Lorenzo Mucci, che era presente sul posto. Da chiarire la causa che ha innescato le fiamme.