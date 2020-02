Due incendi di vaste proporzioni in provincia di Pescara, interviene il Canadair

Due diversi incendi di vaste proporzioni sono divampati in provincia di Pescara nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio.

I vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di domare i roghi ed è stato utilizzato anche il Canadair.

Il primo incendio si è sviluppato nella zona di Manoppello e inizialmente ha interessato solo sterpaglie ma con il passare del tempo le fiamme, alimentate dal vento, hanno allargato il fronte del rogo che sta interessando una zona boschiva. Il Canadair non sta operando più per il calare della sera e stanno proseguendo nel lavoro le squadre a terra.

L'altro fronte è a Tocco da Casauria, nelle vicinanze della zona industriale, anche in questo caso le raffiche di vento hanno alimentato il fuoco. In totale sono diversi gli ettari andati in fumo.