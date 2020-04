Incendio provoca il crollo del solaio di una palazzina a Loreto Aprutino: sul posto i vigili del fuoco - FOTO

Paura nella notte a Loreto Aprutino, dove un incendio è scoppaito all'interno di una palazzina di due piani in via Cavour, nel centro storico. Le fiamme hanno provcato il crollo del solaio. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Pescara ed una squadra dei vigili del fuoco di Penne intervenute verso l'una e trenta. L'intervento è ancora in corso in quanto si scava fra le macerie per scongiuare la presenza di eventuali persone coinvolte.

