Incendio Isolbit di Villanova: situazione sotto controllo, ancora piccoli focolai

Incendio Isolbit di Villanova, la situazione è sotto controllo. Tuttavia sussistono ancora piccoli focolai che vengono costantemente monitorati dai vigili del fuoco. Questa notte, infatti, intorno alle 4 le fiamme sono tornate a divampare in alcuni punti della fabbrica, ma sono state subito tenute a bada dal pronto intervento del 115.

Restano piccoli fumaioli, e tutta l'area viene tenuta sotto stretta sorveglianza in attesa che si raffreddi per poter poi effettuare una prima ricognizione con l'obiettivo di capire le cause del rogo, iniziato all'alba di ieri e domato solo dopo un'intera giornata di lavoro dei pompieri.

Delle indagini si occupano i carabinieri, che nelle prossime ore ascolteranno i proprietari dell'azienda. Secondo i titolari, comunque, si tratterebbe di un atto doloso.