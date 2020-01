Incendio in via Aldo Moro, a fuoco un furgone nella notte [FOTO]

Un incendio ha parzialmente distrutto un furgone in via Aldo Moro a Pescara.

Il rogo è divampato la scorsa notte in un parcheggio laterale di via Aldo Moro e ha interessato un furgone utilizzato come paninoteca.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si occupati di domare le fiamme.

A essere danneggiata è stata principalmente la cabina di guida e non sarebbero stati coinvolti dal fuoco altri veicoli. Si indaga sulle cause che hanno generato l'incendio.