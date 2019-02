Incendio nel Pescarese, in azione l'elicottero dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato questa mattina, lunedì 11 febbraio, in provincia di Pescara.

In particolare, i vigili del fuoco sono impegnati dalle ore 9:30 a Farindola per spegnere le fiamme all'interno di un rimessaggio agricolo.

La situazione appare sotto controllo ma sul posto sono in azione 2 squadre di vigili del fuoco del comando provinciale e anche l'elicottero. Non si registrano conseguenze a persone ma lo spegnimento del fuoco si sta rivelando piuttosto difficoltoso.