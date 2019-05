Incendio nella ex scuola Muzii a Pescara [FOTO]

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, all'inizio della strada parco a Pescara per un incendio che si è sviluppato in zona.

Un rogo si è infatti sviluppato verso le ore 19:30 all'interno dell'ex scuola media Muzii in via Saffi.

Lanciato l'allarme pochi minuti più tardi sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che diverse pattuglie della polizia.

I vigili del fuoco, agendo dal lato della strada parco, sono riusciti a domare le fiamme nel giro di poche decine di minuti. Ignote, al momento, le cause dell'incendio.