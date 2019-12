Paura nella notte, incendio all'ex Enaip sul lungomare [FOTO]

Paura questa notte sul lungomare di Pescara: all'ex Enaip, infatti, si è verificato un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, che ha interessato lo stabile in disuso, situato appunto in viale della Riviera.

Sul posto i carabinieri del Nor (sezione Radiomobile) di Pescara e i vigili del fuoco della caserma di viale Pindaro, che sono poi riusciti a domare le fiamme. Nessun ferito. Si indaga adesso per cercare di stabilire le cause del rogo e se si sia trattato di un atto doloso.