Va a fuoco un elettrodomestico, paura in via De Berardinis [FOTO]

Va a fuoco un elettrodomestico, paura in via De Berardinis. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 23 aprile. Erano circa le 19.30 quando una squadra dei vigili del fuoco di Pescara è intervenuta sul posto per l'incendio del succitato elettrodomestico divampato in un’abitazione di un condominio della zona.

I pompieri hanno operato tempestivamente, impedendo così che il rogo coinvolgesse il resto della casa, che ha solo riportato soltanto danni da fumo. Nessun problema per gli occupanti dell’appartamento, che hanno atteso l’arrivo dei soccorsi sul balcone per evitare di rimanere intossicati.