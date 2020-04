Incendio e crollo di una palazzina a Loreto: sotto le macerie potrebbe esserci un uomo

I vigili del fuoco di Pescara assieme ad una squadra del distaccamento di Penne hanno lavorato incessantemente tutta la notte e stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza della palazzina in cui all'una e trenta di questa notte è scoppiato un incendio che ha provocato il crollo del solaio. L'edificio, in via Cavour nel centro storico di Loreto Aprutino, era già fatiscente prima del rogo ed è pericolante e inagibile. Per questo, le operazioni di messa in sicurezza stanno procedendo con estrema cautela.

Inoltre, si sta scavando fra le macerie per verificare la presenza di un uomo che, a quanto pare, viveva nello stabile da diverso tempo. Nelle prime due stanze non è stato trovato nessuno, ma ora le ricerche si concentreranno nel resto dell'abitazione dove sono presenti le macerie. Ancora ignote le cause dell'incendio.