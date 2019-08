Paura a Pescara, incendio in un palazzo di corso Vittorio Emanuele [FOTO]

Un incendio, fortunatamente di modesta entità, è divampato questa mattina (27 agosto) in pieno centro a Pescara, per la precisione in un palazzo di corso Vittorio Emanuele II, all'angolo con via Ortona, dove si trova il noto negozio "Bata".

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo adriatico. Il fatto si è verificato intorno a mezzogiorno.