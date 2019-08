Incendio in un locale di corso Umberto I, una persona finisce in ospedale [FOTO]

I vigili del fuoco di Pescara hanno lavorato ben oltre la mezzanotte ieri sera, mercoledì 21 agosto, per mettere in sicurezza il locale di corso Umberto I nel quale è divampato un incendio e l'edificio sovrastante che è stato invaso dal fumo che le fiamme hanno sprigionato.

Il rogo, in base alla ricostruzione di quanto accaduto, si sarebbe generato dal sistema di aspirazione della canna fumaria del ristorante ai numeri civici dall'84 all'88.

Sul posto sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco compresa un'autobotte e un'autoscala.

Invece diverse pattuglie della polizia si sono occupate di delimitare l'area del corso compresa tra via Sulmona e piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) vista la presenza di numerose persone a quell'ora in pieno centro. Chi era nel locale nel momento in cui si è generato l'incendio non ha riportato conseguenze, mentre un abitante dei piani superiori del palazzo è stato condotto in ospedale per aver inalato del fumo che si è diffuso verso i piani superiori.