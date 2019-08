Incendio in corso Umberto I, paura in pieno centro a Pescara [FOTO-VIDEO]

Un incendio è divampato nella tarda serata di oggi, mercoledì 21 agosto, in pieno centro a Pescara.

In particolare, il rogo si è sviluppato all'interno di un locale in corso Umberto I poco prima delle ore 23.

Immediato è scattato l'allarme e pochi minuti più tardi sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia.

Il tratto di corso Umberto I compreso tra via Sulmona e piazza della Rinascita (piazza Salotto) è stato inibito vista la presenza di numerose persone in zona in quel momento.

Dalle primissime informazioni sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata la canna fumaria di un locale. Tanto fumo e paura per chi era nei paraggi in quei momenti. Non risultano esserci feriti e i vigili del fuoco hanno domato l'incendio.

