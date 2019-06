Marina Sud, paura per l'incendio ad un contatore del supermercato Md - FOTO - VIDEO

Momenti di panico ma per fortuna nessuna conseguenza per l'incendio che ha interessato un contatore elettrico in via Pigafetta, nella zona di Borgo Marino Sud a Pescara. Nel primo pomeriggio di oggi fiamme e fumo hanno avvolto il contatore generale del supermercato Md che dava energia elettrica a tutti i dispositivi compresi i frigoriferi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e scongiurando la possibilità che l'incendio si propagasse anche a due auto parcheggiate ed all'intero palazzo.