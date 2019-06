Incendio in una casa di Collecorvino, vigili del fuoco in azione [FOTO]

Paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione di Collecorvino.

L'allarme è scattato subito dopo pranzo intorno alle ore 14:20 e sul posto stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco.

In totale in azione ci sono 4 automezzi, 2 autopompe serbatoio, 1 autobotte pompa, 1 campagnola ovvero 3 squadre per un totale di 11 vigili del Comando di Pescara.

AGGIORNAMENTO: Il rogo ha interessato un locale di pertinenza di un'abitazione provata in via Caramanico 5. Per fortuna solo danni alla struttura e nessun ferito, non risultano infatti persone intossicate.