Incendio a Città Sant'Angelo: a fuoco una serra - FOTO - VIDEO

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato poco fa all'interno di una serra a Città Sant'Angelo. Il rogo, che sta distruggendo l'intera area della struttura ha sprogionato anche una grossa colonna di fumo nero alta decine di metri. Si tratta della serra "Butterfly farm" in via Saline.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia provinciale e la guardia di finanza. Presenti anche i tecnici Arta per le rilevazioni per le eventuali sostanze inquinanti o tossiche sprigionate dal fumo nero.

All'interno della sera c'erano piante primaverili. I proprietari, moglie e marito, si sono accorti che era saltata la corrente nell'attività in quanto le telecamere di sorveglianza non funzionavano. Quando sono scesi dall'abitazione di fianco alla serra si sono accorti del rogo provando a domarlo con gli estintori, ma le fiamme si erano già propagate in tutta la struttura.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO