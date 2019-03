VIDEO | Incendio a Città Sant'Angelo, l'avviso dell'Arta: "Tenere chiuse porte e finestre"

L'Arta, l'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, ha diffuso un avviso a tutti i cittadini residenti nella zona di Marina di Città Sant'Angelo e dintorni a seguito del brutto incendio che ha completamente distrutto una serra in via Saline, con una coltre di fumo nero alta decine di metri che si è sprigionata a seguito del rogo:

"A causa dell'incendio di vaste dimensioni sviluppatosi in un capannone a Città Sant'Angelo, l'Arta consiglia a scopo precauzionale di non stare all'aperto, di tenere porte e finestre chiuse e di evitare di inalare i fumi della combustione"