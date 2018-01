Incendio case popolari a Rancitelli: 24 sfollati, distrutto l'appartamento dove è iniziato il rogo

Sono in tutto 24 le persone sfollate dalla palazzina popolare di via Tavo, a Rancitelli, a seguito dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri all'interno di uno degli appartamenti. Il rogo, iniziato per un cortocircuito di un televisore, ha poi distrutto l'appartamento stesso dichiarato inagibile, e danneggiato il vano scala impedendo di fatto ad 8 famiglie di poter rientrare nei propri alloggi.

Dopo la paura iniziale per il fumo e le fiamme (non ci sono stati casi di intossicazione o persone ferite), il Comune di Pescara ha provveduto a sistemare le famiglie coinvolte che in parte sono ospitate in un Hotel a Montesilvano, ed in parte hanno trovato ospitalità presso parenti o amici.

Gravi i danni all'interno dell'appartamento che è andato quasi completamente distrutto, mentre negli altri appartamenti non si registrano danni. Per rientrare a casa, gli inquilini dovranno avere l'ok dall'Ater che ha già inviato sul posto i tecnici per valutare i danni e provvedere alla messa in sicurezza del vano scala.