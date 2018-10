Camper divorato dalle fiamme, cucciolo di cane muore carbonizzato

Incendio in via Monte Bolza, traversa di via Rigopiano, oggi pomeriggio intorno alle ore 19,30. Per cause da accertare ha preso fuoco un camper Ford nel quale vive una coppia che frequenta abitualmente la zona dell'ospedale.

All'interno del mezzo è purtroppo morto carbonizzato Jack, un cucciolo di cane Setter di soli 4 mesi. Insieme all'animale, quando è divampato il rogo, c'era la donna che stava dormendo.

La signora è stata fortunatamente salvata dal compagno che si è accorto del fumo, l'ha svegliata e l'ha portata fuori. Il cane, invece, non ce l'ha fatta.

Sul posto i vigili del fuoco di Pescara, per domare le fiamme, e due pattuglie della Squadra Volante della polizia. Secondo i proprietari del camper andato bruciato, si tratterebbe di un gesto doloso, il cui autore è probabilmente qualcuno che abita nelle vicinanze.

Danneggiata anche una Fiat 600.