Paura sull'autostrada Pescara-Roma, camion va improvvisamente a fuoco

Paura oggi, 6 novembre, sull'autostrada A25 che collega Pescara a Roma: all'altezza del km 113 si è improvvisamente sviluppato un rogo a bordo di un camion che trasportava ferro.

Dal vano motore del mezzo è fuoriuscita una nube di fumo nera che ha costretto il conducente a fermarsi sulla corsia di emergenza per chiedere l'aiuto dei vigili del fuoco. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i pompieri di Avezzano, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

L'intervento è durato un paio d'ore. L'autoarticolato è andato parzialmente distrutto nell'incendio. Nessun ferito né tantomeno disagi alla circolazione.