Vigili del fuoco a Rosciano per un incendio boschivo, ma è solo un'esercitazione [FOTO]

Uomini e mezzi dei vigili del fuoco dei Comandi di Pescara e Chieti impegnati oggi, sabato 22 giugno, in un'esercitazione antincendio boschivo nella zona di Rosciano, nel Pescarese.

Sul posto anche i funzionari della Regione Abruzzo e le associazioni di volontariato che solitamente vengono allertate in presenza di un rogo. In azione anche l'elicottero che, in caso di incendio, dall'alto monitora l'estensione delle fiamme e interviene con il cestello pieno di acqua.