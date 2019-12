Incendio in via Conte di Ruvo, bar distrutto dalle fiamme [FOTO-VIDEO]

Un incendio in via Conte di Ruvo a Pescara la scorsa notte ha distrutto un bar.

Il rogo è divampato improvvisamente poco dopo l'1:30 e le fiamme, nel giro di pochi minuti, hanno divorato bancone, sedie e attrezzature del locale che era chiuso.

Scattato l'allarme, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno notato il fuoco e il fumo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si occupati di domare l'incendio.

Presenti anche gli agenti della polizia per le indagini sull'origine del rogo visto che non è esclusa l'origine dolosa. Sembra infatti che da qualche giorno fosse stato preso di mira il locale con alcuni avvertimenti come la rottura del lucchetto della serranda e poi di una vetrata. Ingenti i danni.