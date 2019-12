Incendio sull'autostrada A25, tratto chiuso per un camion in fiamme in galleria

Autostrada A25 Torano-Pescara chiusa per un incendio che ha visto coinvolto un camion in galleria questa mattina, mercoledì 4 dicembre.

Il tratto interessato e attualmente chiuso al traffico (ore 11:08) è quello tra i caselli di Bussi/Popoli e Pratola Peligna/Sulmona in direzione Roma.

Il rogo ha riguardato un veicolo al km 146 e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un 1 chilometro di coda.

Dopo l'uscita obbligatoria a Bussi-Popoli proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pratola-Peligna. Sul posto sono presenti il personale di Strada dei Parchi, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorsi meccanici. Presenti anche i soccorritori del 118 di Popoli e Pratola Peligna.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO