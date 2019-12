A fuoco un furgone lungo l'autostrada A25: gli aggiornamenti e la dinamica - FOTO

Paura e panico questa mattina lungo l'autostrada A25 dove un incendio ha distrutto un furgone in transito e provocato la chiusura del tratto autostradale fra i caselli di Bussi - Popoli e Pratola Peligna. Verso le 10, infatti, un furgone in transito che trasportata porte blindate è andato a fuoco all'interno della galleria di Monte Castelluccio fra i comuni di Bussi e Popoli in direzione Roma.

Il mezzo è rimasto bloccato nella galleria ma l'autista fortunatamente è riuscito a scappare e a mettersi in salvo senza riportare conseguenze importanti, per lui solo una lieve intossicazione. Sul posto è intervenuta la polizia stradale assieme ai vigili del fuoco. A dare l'allarme un ciclista che con la sua mountain bike stava transitando sul colle che sovrasta l'imbocco della galleria ed ha notato le fiamme e l'autista che chiedeva aiuto.

Il tratto autostradale chiuso ha provocato una coda di diversi chilometri mentre lungo la carreggiata opposta è stato attivato da Strada dei Parchi un restringimento della carreggiata per agevolare le operazioni di bonifica e ripristino della carreggiata interessata dall'incendio.