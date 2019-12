Incendio sull'autostrada A14, tratto chiuso tra i caselli di Pescara

Autostrada A14 chiusa per un incendio questa mattina, venerdì 6 dicembre, nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla al Mare e Pescara Ovest/Chieti.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia, il rogo ha riguardato un camion nella carreggiata in direzione Ancona.

In particolare, il mezzo pesante ha preso fuoco al km 385 sulla corsia di emergenza.

All'interno del tratto chiuso (aggiornamento ore 7:46) il traffico è bloccato con 1 km di coda. Si deve uscire a Pescara sud e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si può rientrare in autostrada a Pescara ovest. All'uscita obbligatoria di Pescara sud si segnala 1 km di coda a partire da Ortona dove si consiglia di uscire. Si è formato anche 1 km di coda per i curiosi sulla carreggiata opposta in direzione Bari.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.