Camion a fuoco sull'A14, le uscite consigliate e gli aggiornamenti sulle code [FOTO]

È stata disposta la chiusura del tratto dell'A14 tra Pescara sud-Francavilla al Mare e Pescara Ovest-Chieti, in direzione Ancona, dopo l'incendio di un camion frigo che trasportava agrumi. Il veicolo ha preso fuoco stamane al km 385 lungo la corsia di emergenza.

Il conducente, resosi subito conto di ciò che stava succedendo, si è messo in salvo e non ha dunque riportato alcuna conseguenza. Sul posto, per le operazioni di spegnimento e rimozione, sono giunti i vigili del fuoco di Chieti, oltre al personale di Autostrade per l'Italia, la polizia autostradale di Pescara Nord e tutti i mezzi di soccorso. Coordina gli interventi il Centro operativo autostradale di Città Sant’Angelo.

Chi proviene da Bari deve uscire obbligatoriamente al casello di Pescara sud-Francavilla al Mare e, dopo aver percorso la SS 16, può rientrare in autostrada dalla stazione di Pescara ovest-Chieti. Attualmente si segnalano 3 km di coda a partire da Ortona.