Incendio in autostrada, auto in fiamme in galleria: chiusa la A14 tra Pescara Nord e Atri Pineto

Incendio lungo l'autostrada A14 oggi, sabato 11 luglio, con un veicolo che è andato a fuoco in una delle gallerie del tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto.

Il fatto si è verificato verso le ore 13:30 e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pescara.

A causa del rogo che ha interessato un'automobile che viaggiava verso Ancona è stato chiuso al traffico il tratto in questione in entrambe le direzioni. Dunque per chi proviene da sud l'uscita obbligatoria è a Pescara Nord/Città Sabt'Angelo, mentre per chi proviene da nord uscita obbligatoria allo svincolo di Atri/Pineto.

