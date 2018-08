Incendio sull'autostrada A14: auto a fuoco fra Pescara Ovest e Pescara Sud

Paura e lunghe code nella tarda mattinata di oggi lungo l'autostrada A14 direzione sud, fra i due caselli di Pescara. Poco dopo el 11 infatti un'automobile, per circostanze ancora da chiarire, è andata a fuoco fra Pescara Ovest e Pescara Sud - Francavilla al chilometro 388.

Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora con una lunga coda di automobili di circa 5 km smaltita solo dopo le 12 quando l'incendio è stato domato. Non risultano feriti. Gli automoblisti rimasti in coda sotto il sole sono stati assistiti con bottiglie d'acqua.