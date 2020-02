Incendio in via Tiburtina, auto prende fuoco alla rotatoria dell'aereo [FOTO]

Un incendio in via Tiburtina Valeria a Pescara si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 11 febbraio, intorno alle ore 17.

L'automobile, una Lancia Delta, ha preso fuoco mentre era in marcia.

Chi era al volante è riuscito ad abbandonare l'abitacolo prima che fosse troppo tardi lasciando il veicolo a bordo strada.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di domare il rogo.