Paura a Silvi, un'auto va misteriosamente in fiamme sulla nazionale [FOTO]

Paura ieri pomeriggio a Silvi, dove un'auto è andata in fiamme sulla SS16, cioè la nazionale. Il fatto si è verificato intorno alle ore 15:30 davanti ad "Abruzzo Arredo Mobili".

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi, la protezione civile di Silvi e una pattuglia della polizia locale di Silvi.

Per un breve periodo di tempo e' stato chiuso il traffico dalla rotonda dell'ex Mercatone in direzione nord. La macchina bruciata è un'Audi. Non ci sono feriti e si indaga per stabilire con esattezza le cause dell'incendio.