Auto va a fuoco sull'asse attrezzato, traffico bloccato [FOTO]

Un'auto è andata a fuoco oggi pomeriggio, intorno alle ore 14.40, sull'asse attrezzato in direzione Pescara poco dopo l'uscita di Sambuceto. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco di Chieti e Pescara, la polizia stradale di Pescara e il personale dell'Anas.

Il traffico è stato immediatamente bloccato per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno avvolto il veicolo, una Mercedes Classe C vecchio modello.

Anche in direzione Chieti la circolazione ha subito rallentamenti: la strada, infatti, è stata chiusa in via precauzionale, cioè per questioni di sicurezza legate al fatto che la macchina è alimentata a Gpl.

L'AUTO HA RISCHIATO DI ESPLODERE - Secondo quanto accertato, la Mercedes era in movimento quando il conducente si è improvvisamente accorto del fumo, fermandosi subito sulla corsia di emergenza e scendendo dall'abitacolo. Si è sfiorata la tragedia perché la Classe C è stata quasi vicina all'esplosione, in quanto la bombola del Gpl perdeva gas. Solo grazie al pronto intervento di pompieri e Polstrada è stato possibile evitare l'irreparabile.

AGGIORNAMENTO - Alle ore 16.59 il traffico è ancora bloccato in entrambe le direzioni.