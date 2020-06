Paura lungo l'autostrada A25: a fuoco un'auto nel tratto pescarese [FOTO]

Momenti di panico e paura questa mattina verso le 13 lungo l'autostrada A25 dove un'automobile in transito ha preso fuoco. L'episodio è avvenuto al km 162 fra i comuni di Scafa e Torre de Passeri.

La vettura, alimentata a Ggl, per cause ancora da chiarire si è incendiata e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.