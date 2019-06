Paura in via del Santuario, incendio in un appartamento [FOTO]

Principio d'incendio in un appartamento dei Colli questa mattina, domenica 16 giugno.

I vigili del fuoco di Pescara si sono subito recati sul posto con una squadra dotata di autoscala per cercare di domare le fiamme. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 12,30 in via del Santuario, sopra la lavanderia Marrone, appena prima di arrivare in via Arapietra.

L'allarme è scattato perché un passante ha visto del fumo che fuoriusciva dalle tapparelle dell'abitazione, che in quel momento erano abbassate. Il proprietario, infatti, non era in casa.

AGGIORNAMENTO - Il rogo ha interessato un frigorifero dell'appartamento che è situato al primo piano della palazzina. La chiamata ai pompieri è giunta alle ore 12:06.