Incendio in via Masaccio, ecco le foto dell'appartamento distrutto dalle fiamme

Oggi pomeriggio, 18 febbraio, un appartamento al primo piano di un palazzo di via Masaccio, dove vivono due donne, è andato a fuoco, molto probabilmente a causa del camino, finendo per essere dichiarato inagibile dai pompieri, che sono giunti sul posto per spegnere le fiamme.

Lambita dall'incendio anche l'abitazione al piano di sopra, che a sua volta adesso potrebbe essere dichiarata inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada, e il sindaco di Pescara Carlo Masci.