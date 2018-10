Incendio in un appartamento in pieno centro a Pescara [FOTO]

Un incendio si è sviluppato in un appartamento in pieno centro a Pescara nel tardo pomeriggio di oggi. In particolare le fiamme sono divampate nella camera da letto di una casa al primo piano di una palazzina al numero civico 35 di via De Sanctis.

Sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco insieme agli agenti della Squadra Volante della polizia. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa e la polizia municipale di Pescara.

Nell'appartamento c'era una donna anziana che è stata portata fuori dell'abitazione mentre i vigili del fuoco hanno domato il rogo. Bruciati un letto e varie suppellettili.

In base alle prime informazioni, sarebbe stata la stessa proprietaria a generare l'incendio. Chiusa momentaneamente al traffico via De Sanctis all'angolo con via Carducci.