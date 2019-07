Pentolino con biberon lasciato sul fuoco, incendio in un appartamento di Spoltore

Paura in un appartamento di Spoltore per un incendio che si è sviluppato la notte scorsa.

A dare origine alle fiamme è stato un pentolino usato per scaldare un biberon dimenticato sul fuoco.

Lanciato l'allarme sul posto, in via Dietro le Mura, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara che hanno domato il rogo che ha interessato principalmente la cucina.

Dentro la casa c'erano due giovani, una ragazza e un ragazzo, e un bambino di soli due mesi. Tutti e tre sono rimasti leggermente intossicati dal fumo che ha invaso l'abitazione e sono stati trasportati al pronto soccorso da un'ambulanza del 118.