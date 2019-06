Principio di incendio in un appartamento, i vigili del fuoco evitano il peggio

Vigili del fuoco in azione questa mattina, sabato 29 giugno, a Pescara per un principio di incendio divampato all'interno di un appartamento in piazza IV novembre nel rione Zanni.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno visto uscire il fumo dalla casa.

Le fiamme si sono innescate in un'abitazione al quarto piano della palazzina e il principio di incendio ha interessato un angolo di un materasso. Nell'appartamento non era presente nessuno e l'intervento tempestivo dei vigili ha evitato che il rogo si propagasse.