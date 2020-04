Incendio ad Alanno, fiamme in un sottotetto: 2 ore di lavoro per i vigili del fuoco [FOTO]

Incendio ad Alanno all'alba di oggi, giovedì 30 aprile, con le fiamme che si sono propagate da un sottotetto.

Il rogo è divampato intorno alle ore 5:30 e sul posto, in via XX Settembre, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno.

Il fuoco è stato localizzato e spento in un sottotetto adibito locale di sgombero.

L'operazione di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dei locali interessati si sono protratti per oltre due ore per effettuare opere di rimozione dei materiali bruciati. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Penne.