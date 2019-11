A fuoco dieci ettari di terreno, paura nel Pescarese

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nella giornata di oggi, 5 novembre, la zona denominata Costa delle Plaie nel comprensorio di Alanno. Circa dieci ettari di terreno incolto e pieno di sterpaglie sono andati in fiamme per cause non ancora accertate, anche se non dovrebbe trattarsi di dolo.

Per diverse ore, le squadre dei vigili del fuoco di Alanno e Pescara hanno lavorato per domare il rogo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Soltanto nel tardo pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo. Nessun danno alle coltivazioni vicine e alle abitazioni.