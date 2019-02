Incendi, due roghi nel Pescarese: in azione i vigili del fuoco

Giornata impegnativa quella di oggi per i vigili del fuoco di Pescara. Due incendi infatti stanno interessando rispettivamente Villa Degna di Penne ed un'area vicina allo stabilimento Guizza di Popoli. In entrambi i casi stanno bruciando sterpaglie ed i roghi vengono alimentati dal forte vento.

Diverse squadre impegnate per le attivitò di spegnimento; alcuni uomini sono in azione anche nel Teramano, dove stanno dando assistenza ai colleghi del posto impegnati in un rogo di sterpaglie a Bisenti.