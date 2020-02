Due incendi a Pescara, a fuoco 2 canne fumarie: vigili del fuoco in azione

Due incendi si sono sviluppati a Pescara nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio.

I vigili del fuoco sono intervenuti per due canne fumarie interessate dalle fiamme.

Il primo intervento è stato eseguito in via Tirino mentre il secondo in strada Colle di Mezzo. In entrambi i casi la situazione è stata risolta celermente con lo spegnimento dei roghi.