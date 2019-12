Sette immobili confiscati alla criminalità consegnati al Comune di Pescara

Sono in totale 7 gli immobili confiscati alla criminalità presi in possesso nella giornata odierna, martedì 17 dicembre, dal Comune di Pescara.

A prendere possesso di 6 abitazioni e un garage sono stati il sindaco Carlo Masci e l'assessore alle Politiche Sociali, Adelchi Sulpizio accompagnati dal comandante della polizia municipale, Danilo Palestini, e 10 agenti.

Il patrimonio dell'amministrazione comunale acquisisce così 7 unità immobiliari riconducibili ad attività illecite portate avanti da famiglie e soggetti caduti nella rete dell’autorità giudiziaria.

Si tratta di 6 abitazioni e un garage, così localizzati nel territorio comunale:

via Colle Marino : 1 garage e un’abitazione;

: 1 garage e un’abitazione; via Aterno : 2 abitazioni;

: 2 abitazioni; via Sacco: 3 abitazioni.

Le strutture confiscate nella quasi totalità sono state trovate in precarie condizioni igienico-sanitarie e nelle prossime settimane saranno sottoposte a bonifica.

Questo quanto evidenzia Sulpizio:

«L’operazione di oggi rientra nel piano della legalità portato avanti da questa amministrazione che intende assolutamente intervenire in quelle sacche urbane dove personaggi e attività criminali l’hanno fatta da padrone favorendo illegittimità e irregolarità. Le abitazioni e il garage saranno destinate ad attività di carattere pubblico secondo gli scopi propri dell’ufficio Politiche Sociali del Comune che sta vagliando varie possibilità da rendere note nei prossimi giorni».

Quello di oggi è stato il secondo blocco di interventi e altri ce ne saranno. In precedenza già il 17 ottobre erano state presi in possesso dal Comune due alloggi di via Tevere.