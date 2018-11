Immigrazione clandestina, tre denunce per occupazione abusiva di aree

Ieri la polizia di Pescara ha denunciato per occupazione abusiva 3 stranieri senza fissa dimora. Si tratta di un 41enne algerino e due tunisini di 43 e 31 anni.

Gli agenti hanno perlustrato due aree, una in via Doria e l'altra in via Maiella, in cui ci sono molti edifici abbandonati. I 3 extracomunitari hanno tutti dei precedenti e sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

In particolare, l'algerino (che è stato trovato in via Doria) ha ricevuto un decreto di espulsione e contestuale ordine a lasciare l'Italia, mentre i tunisini (rintracciati in via Maiella) sono stati accompagnati direttamente nel Centro per i Rimpatri di Trapani, da dove verranno rimandati nel loro Paese di provenienza.