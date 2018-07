Paura a Pescara, imbarcazione si incaglia sulla scogliera della diga Nord

Paura in città questa mattina, intorno alle ore 11:45, quando un'imbarcazione è rimasta incagliata sulla scogliera della diga Nord del fiume Pescara.

Sul posto la squadra nautica della Polizia, l'imbarcazione della Capitaneria di Porto e il gommone della società nazionale di salvamento che, assieme agli operatori della Sics, hanno provato a disincagliare l'imbarcazione senza riuscirci.

In un secondo tentativo, sono stati trasferiti gli occupanti dell'imbarcazione sul Boston della Capitaneria di porto (GC255) e, successivamente, il Gommone della Salvamento ha provveduto a disincagliare l'imbarcazione; dopo aver constatato che la stessa non aveva subito danni, la si è fatta rientrare in porto.